Bir haftada beş çocuk boğularak can verdi: 'Yoksulluk göstergesi'

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 04:35

Yaz mevsimiyle beraber boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Türkiye’de bir haftada en az 5 çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Batman’da, serinlemek için baraj gölüne gire kuzenler Elif Bağdu (11) ve Ceren Bağdu (10) boğuldu. Adıyaman’da Kâhta Çayı’na suya giren 17 yaşındaki Süleyman Gerez akıntıya kapılarak can verdi. Bursa’da tarım arazisinde bulunan sulama havuzuna giren 7 yaşındaki Ahmet Can Şimşek yaşamını yitirdi. İstanbul Avcılar’da ise Suriye uyruklu 14 yaşındaki Ahmed Alizzo denizde boğuldu.

‘GÜVENLİ ALAN YARATILMALI’

Cumhuriyet’e konuşan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, TÜİK’in 2022 Çocuk, Yoksulluk ve Yaşam İstatistikleri araştırmasını hatırlattı.

(Hacer Foggo)



Foggo, “Araştırmaya göre son 12 ayda sinema ve/veya tiyatroya gidemeyen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 60.9. Gidemeyen çocukların yüzde 40.1’inin ailesi maddi olarak bu etkinliğin karşılayamayacak durumda. Bu rakam bize çocukların okula gidemediğinde değil tatil sinemaya bile gidemediğinin bir göstergesi” dedi. Foggo, “Okullar kapandığında tatil hakkını kullanamayan çocuklarda bulundukları alanlarda kendi tatil stratejilerini yaratıyorlar. Bu da maalesef çeşitli kaza ve ölümlere neden oluyor” diye konuştu.

“Çocuk yoksulluğuna sadece gelir değil çocuk hakları perspektifi ile baktığımızda çocukların tatil hakları için de olanaklar yaratırız” diyen Foggo, “Yaşadıkları çevrede ücretsiz tatil yapacakları güvenli alanlar oluşturmak gibi. Yoksulluk sadece gelirle ölçülemez ve çocuk yoksulluğu ile mücadele her çocuğun eğitim, gıda ve tatil hakkının olduğunu bilmektir” ifadelerini kullandı.