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Galata Köprüsü’nden denize atladı, boğularak hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu Galata Köprüsü’nden denize atlayan bir kişi yüzeye çıkamadı. Olay yerine gelen Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2023 - 07:19
Galata Köprüsü’nden denize atladı, boğularak hayatını kaybetti
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İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle Galata Köprüsü’nün alt katından denize atladı.

Denize atlayan kişinin yüzme bilmediğini ve yardım istediğini gören çevredeki yurttaşlar, can simidi atarak yardım etmeye çalıştı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bir süre denizin yüzeyinde durmaya çalışan kişi daha sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde arama çalışmaları başlattı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Sahil Güvenlik botları, Dalgıç Polisler ve Kurbağa Adamlar'ın katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu erkek olduğu belirlenen kişi, ölü olarak bulundu.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekiplerine teslim edilen erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 


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