Bir ilde daha 'çöp ev' vakası: Evden tam 10 kamyonet çöp çıktı!
Ordu’da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri C.C.'nin (60) yalnız yaşadığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.
Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu. Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu.
Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C’nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.
Etiketler: #Ordu #altınordu
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