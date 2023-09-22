Bir kadın başka bir kadına silahlı saldırıda bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ev yemekleri yapan G.K. adlı kadını işyerinin önünde tabancayla vuran N.U. adlı kadın tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:57
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 20 Eylül tarihinde N.U. adlı kadın, G.K.’yi ev yemekleri yapan işyerinin önünde silahla vurdu.

Silahlı saldırıda omuz, kol ve bacağından yaralanan G.K. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırının ardından N.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.


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