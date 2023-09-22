Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Emre Yeter (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:26
Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Güneş Mahallesi’nde, gece saatlerinde iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Mehmet Emre Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.


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