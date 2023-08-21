Bir kadın cinayeti daha: Eşi tabancayla öldürdü!

Niğde’de 5 çocuk annesi Nuket Gezerekaya (43), eşi S.G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan S.G., sabah saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:49
Bir kadın cinayeti daha: Eşi tabancayla öldürdü!
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Niğde’de meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 çocuk annesi Nuket Gezerekaya ile eşi S.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.G., tabancasını çıkarıp eşine ateş açtı. Nuket Gezerekaya, olay yerinde hayatını kaybederken, S.G. ise kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Nuket Gezerekaya'nın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Jandarma ekipleri, S.G.'yi sabah saatlerinde yakaladı. S.G., gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Niğde kadın cinayeti tabanca

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