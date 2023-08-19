Adana’da erkek dehşeti... Evli olduğu kadın ile oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 19.08.2023 - 11:21

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde erkek vahşeti yaşandı.

İddiaya göre; Cem Suna (49) adlı erkek cinnet getirip, sabaha karşı evli olduğu Deniz Suna (43) ile oğlu Alperen Suna'yı (16) bıçaklayarak öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bağrışmaların üzerine komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cem Suna’nın ise ağır yaralı olduğunu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Fail tedavi altına alınırken, anne ve oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan olayda 2 bıçak kullanıldığı tespit edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.