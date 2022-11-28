Bir kadın eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı
Eyüpsultan’da bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında bıçaklandı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde iddiaya göre, eşiyle bir süre önce boşanan erkek, sokak ortasında kadının önünü kesti.
Kadının önünün kesilmesiyle erkek ve kadın tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda erkek, çocuklarının gözü önünde aldırış yanına getirdiği bıçakla kadını bıçakladı.
Bıçak darbeleriyle yere yığılan kadının çocukları da korku dolu anlar yaşadı. Durumu gören mahalle sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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