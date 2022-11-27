Kayseri'de dehşet anları: Önce aracına çarptılar, sonra bıçakladılar

Kayseri'de, Mümtaz Ö. ve Ahmet E., aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin otomobiline minibüsle çarptıktan sonra bıçakla yaraladı.

DHA
27 Kasım 2022 Pazar, 16:46
Kayseri'de dehşet anları: Önce aracına çarptılar, sonra bıçakladılar
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Mimarsinan Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı’nda, 27 Kasım Pazar saat 15.30 sıralarında Mümtaz Ö. ve Ahmet E. 38 KL 305 plakalı minibüs ile aralarında husumet bulunan Ebubekir B.'nin 34 JL 7330 plakalı otomobilini takibe aldı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA BIÇAKLADI

Mümtaz Ö., kullandığı minibüsle Ebubekir B.'nin otomobiline çarptı. Mümtaz Ö. ve Ahmet E., araçtan inerek Ebubekir B.'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebubekir B., gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mümtaz Ö. polis merkezine giderek teslim oldu. Ahmet A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olay sonrası saldırganların minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. 


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