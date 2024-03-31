Arnavutköy’de muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavga kamerada

Arnavutköy’de muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:23
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Olay, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


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