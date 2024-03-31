Arnavutköy’de muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavga kamerada
Arnavutköy’de muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama