Arnavutköy’de muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan kavga kamerada

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:23

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:25

Olay, Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan Evliya Çelebi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle muhtar adaylarının yakınları olduğu ileri sürülen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.