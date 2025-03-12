Bir kişi ölmüştü... İzmir'deki kıraathane saldırısında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir kişinin kıraathanede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bir kişi ölmüştü... İzmir'deki kıraathane saldırısında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 17:35

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelilerin motosikletle olay yerine gidişi, kıraathaneye silahla ateş açıp kaçtıkları anlar yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Reis Mahallesi 9030 Sokak'taki bir kıraathaneye motosikletle gelen şüpheliler, tabancayla ateş açması sonucu Nuh Ç. (43) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Saldırıda C.Ç'de (37) ayak ve kasık bölgesinden yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, tanıkların ifadelerine göre, şüphelilerin saldırı sırasında "Siz misiniz muhbirlik yapan?" diyerek ateş açtığını tespit etmiş ve olaya karıştığı belirlenen M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A'yı (28) Seferihisar ilçesinde yakalamıştı.


Etiketler: #İzmir

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