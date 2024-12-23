Edirne'de kent genelinde operasyon: 12 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde operasyon: 12 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:36

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen

İlgili Haberler

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
İzmir genelinde operasyon: 101 göçmen kurtarıldı

İzmir genelinde operasyon: 101 göçmen kurtarıldı
Tekirdağ'da kent genelinde operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da kent genelinde operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler