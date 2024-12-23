Edirne'de kent genelinde operasyon: 12 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen
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