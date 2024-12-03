Edirne'de operasyon: 17 'kaçak göçmen' yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de operasyon: 17 'kaçak göçmen' yakalandı
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AA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:17

Güvenlik güçlerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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