Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen #EDirne
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