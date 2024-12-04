Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı: İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:35

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen #EDirne

İlgili Haberler

Marmaris açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 37 kişi kurtarıldı

Marmaris açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 37 kişi kurtarıldı
Edirne'de operasyon: 17 'kaçak göçmen' yakalandı

Edirne'de operasyon: 17 'kaçak göçmen' yakalandı
Jandarmadan Taşlıca koyunda operasyon: 10 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarmadan Taşlıca koyunda operasyon: 10 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler