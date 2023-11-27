Bir sahte doktor vakası daha... Özel klinikte 4 dişini çeken kişi 'temizlik görevlisi' çıktı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:59

İstanbul Kağıthane'de dişi ağrıyan Hakan Yıldırım (42), bir kliniği aradı. Telefona çıkan Cemal Şenaslan kendisini diş doktoru olarak tanıtıp Yıldırım'a gelmesi için akşam saatine randevu verdi.

Kliniğe giden hastayı karşılayan Şenaslan, bir üniversitede öğretim görevlisi olduğunu da söyleyip güven kazandı; yalnız olduğu muayenehanede Yıldırım'ın dişlerini inceledi, 4'ünün çekilmesine karar verdi.

'APSELİ' DEYİNCE AZARLAMIŞ

Akşam'ın haberine göre; Hakan Yıldırım apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını anlatmaya çalıştı; ancak Şenaslan, 'İşimi bana mı öğretiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Cemal Şenaslan, lokal anesteziyle ön üstteki dört dişini çektiği adama daha sonra diş protezi yapacağını söyledi; bin lira muayene ücreti alıp fiş veya fatura da vermedi.

Dişleri çekildikten sonra yüzü balon gibi şişen ve acı çeken Hakan Yıldırım, Şenaslan'ın yazdığı reçeteyle eczaneye gitti. Eczacı reçetenin kaşesiz olduğunu, bu nedenle SGK'nin ilaç ücretini karşılamayacağını aktardı.

Reçeteye kaşe bastırmaya giden hastaya klinik sahibi Dr. İbrahim Levent Ç., "Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi. Cemal benim temizlikçim, akşamları gelip temizlik yapar" dedi. Duydukları karşısında şoke olan adam, mahkemeye başvurdu.

DİPLOMASIZ İŞLEME 2.5 YIL

Dava sürerken İbrahim Levent Ç. vefat etti. Diş teknisyeni olduğunu belirten Şenaslan, tedaviyi kendisinin uygulamadığını öne sürdü, suçlamayı reddetti. Ancak mağdurun sunduğu delillerle sanık kusurlu bulundu; 'diplomasız hasta tedavi etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

'GÖZALTLARIMDA KALICI MORLUK OLUŞTU'

Yüzündeki şişliğin 1 ay inmediğini belirten Hakan Yıldırım dilekçesinde, "Aşırı şişlik nedeniyle gözaltlarımda kalıcı sarkık ve morluk meydana geldi. Dişimde hatalı uygulamadan kaynaklı zarar oluştu. Ruhsal anlamda da mağdur oldum" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Cemal Şenaslan'dan 100 bin lira da manevi tazminat talep etti.