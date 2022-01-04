Bir seçim çağrısı da Demirtaş'tan

04 Ocak 2022 Salı, 09:53

Edirne Cezaevi’nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da erken seçim açıklaması yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, art arda gelen zamlar üzerine derhal seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Demirtaş şunları belirtti:

"Günaydın değerli İsmail Küçükkaya. Fox ailesine ve tüm izleyicilere selamlar. Halkın olup biteni anlamadığını zannedip halkı küçümseyenler siyaset sahnesinden silinip gidecekler. Hele ki bir halk, aydınlık yarınları için el ele vermeyi başarmışsa o halkı kimse durduramaz. Zam var, zulüm var ama umut da var, çözüm de var. Hemen seçim derhal seçim."