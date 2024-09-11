'Bir şey gördüm ve Narin'in yaşamadığını hissettim' diyen muhabir ne gördüğünü açıkladı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 23:32

Güncelleme: 11.09.2024 - 23:34

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın bulunmasından bir gün önce 'bir şey gördüğünü' ancak soruşturma kapsamında söyleyemeyeceğini ifade eden TV100 muhabiri Canan Altıntaş gördüklerini anlattı.

Altıntaş, "Ben Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir" ifadelerini kullanmış ve gündem olmuştu.

"BÖLGEDE YASİN ÖLÜLERE OKUNUR"

Diyarbakır'dan yayına bağlanan Altıntaş gördüklerini, "O gün Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin ölülere okunur" ifadeleriyle açıkladı.