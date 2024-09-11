Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın da şüpheli bir şekilde merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti. Ablanın ölümüne ilişkin soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli durumun olmadığı, teşhisin zatürre olduğu belirtildi.

Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 22:43

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti.

Narin Güran’ın ablası Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEDAVİ SÜRECİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ İÇİN OTOPSİ YAPILMAMIŞ

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre, Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı ve travma bulgusu olmadığı öğrenildi.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldı ve burada vefat etti.

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı aktarıldı.

 


Etiketler: #Narin Güran #Tülin Güran #Ölüm

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