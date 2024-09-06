Bir sigara grubuna daha zam geldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubundan sonra BAT sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya zam geldi" sözleriyle duyurdu.
Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 89 TL oldu. Zamlı fiyatlar 7 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
#sigara da zam yağmuru devam ediyor Bat sigaraya #ZamGeldi pic.twitter.com/YlmVjHRPox— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) September 6, 2024
Etiketler: #Sigara #sigaraya zam #zam
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