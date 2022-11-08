Bir sokak düğünü dehşeti daha: Bacağından vuruldu...

08 Kasım 2022 Salı, 09:42

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde, cumartesi günü akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya'ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından biri yaklaştı.

Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup, kaçtı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya’nın yanındakilerin tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Fırat Yalçınkaya, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.