Bir sokak düğünü dehşeti daha: Bacağından vuruldu...

Adana’da, akrabasının sokak düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 09:42
Bir sokak düğünü dehşeti daha: Bacağından vuruldu...
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Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde, cumartesi günü akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya'ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından biri yaklaştı.

Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup, kaçtı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya’nın yanındakilerin tepki vermemesi ise dikkat çekti.

Bu anlar, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Fırat Yalçınkaya, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


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