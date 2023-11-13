Bir Starbucks "protestosu" daha! 'Abla seni Gazze'de görelim'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 23:40

Güncelleme: 13.11.2023 - 23:40

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından ateş çemberine dönen İsrail-Filistin hattında çatışmalar devam ederken Gazze'de çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de okul, hastane ve diğer kamu binalarına saldırılar dünya kamuoyunda da tepki çekerken İsrail'e desteğini açıklayan ve İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotlar da yapıldı.

BİR STARBUCKS "PROTESTOSU" DAHA

Geçtiğimiz gün İzmit'te bir Starbucks şubesinde oturanlara tepki gösteren gerici grup, müşterilerin kahvelerini zorla alarak yere dökmüştü. Sözde protestolara bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kadının Starbucks'ta kahve içen vatandaşları rahatsız ettiği görüldü.

"Bebeklere kurşun sıkılıyor" diyen kadına, bir gencin "Seni Filistin'de göremedik" şeklinde yanıt verdiği görüldü.