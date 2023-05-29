Siirt'te seçim gecesi iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 17 yaşındaki T.Y., yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mehmet Çelik (26) ve T.Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mehmet Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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