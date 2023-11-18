Bir uyarı da İmamoğlu'ndan! Saat verdi...

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:56

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve AFAD'ın dün peş peşe yaptığı uyarıların ardından dün THY, yurt içi ve yurt dışında karşılıklı olarak 40 seferini iptal ettiğini açıklarken; bu sabah BUDO, Bursa-İstanbul seferlerini yapamayacağını duyurdu.

İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına sabah: 06.00'dan itibaren kendisini göstermeye başladı.

48 SAAT ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde 28 kent ile birlikte "turuncu" alarm verilen İstanbul'da fırtınanın hızının bugün 75-80 km'yi, yarın ise 100-110 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu.

Yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı bildirildi.

İMAMOĞLU YARIN AKŞAM SAATLERİNİ İŞARET ETTİ

Yetkililerin uyarıları sürerken; bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, İBB ekiplerinin sahada olduğunu belirterek “Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda olan İBB ekiplerimiz 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile yaşanan olumsuzluklara müdahale ediyor. Yağış ve fırtınanın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz sahada” ifadelerini kullandı.