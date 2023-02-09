Bir yaşındaki Ela enkazdan çıkarılırken uykusunda esnedi

Kahramanmaraş'ta enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri 81'inci saatte 1 yaşındaki Ela ve annesini kurtardı. Kucakta dışarı çıkan Ela'nın uykudayken esnemesi dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:08
Bir yaşındaki Ela enkazdan çıkarılırken uykusunda esnedi
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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ekiplerine kurtarma çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesinde bir enkazda çalışma yapan Ankara Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ses aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla anne ve 1 yaşındaki bebeği Ela'ya ulaşıldı.

Ekipler ilk önce Ela bebeği çıkardı. Kucakta çıkan bebeğin uykuda esnemesi de görüntüye yansıdı.

Daha sonra anne Rahaf çıkartılarak bebekle birlikte hastaneye sevk edildi. 



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