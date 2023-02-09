Bir yaşındaki Ela enkazdan çıkarılırken uykusunda esnedi
Kahramanmaraş'ta enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri 81'inci saatte 1 yaşındaki Ela ve annesini kurtardı. Kucakta dışarı çıkan Ela'nın uykudayken esnemesi dikkat çekti.
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ekiplerine kurtarma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesinde bir enkazda çalışma yapan Ankara Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ses aldı.
Ekiplerin çalışmasıyla anne ve 1 yaşındaki bebeği Ela'ya ulaşıldı.
Ekipler ilk önce Ela bebeği çıkardı. Kucakta çıkan bebeğin uykuda esnemesi de görüntüye yansıdı.
Daha sonra anne Rahaf çıkartılarak bebekle birlikte hastaneye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı