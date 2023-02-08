Kahramanmaraş'ta Mikail bebek iki gün boyunca 'kanepeye' tutunarak hayatta kaldı
Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle sarsıldı... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, kurtarılma haberleri de yürekleri ısıtıyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri
olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin
ardından, kent merkezinde çalışma yapan Gürsu Arama Kurtarma (GÜRAK) ekibi,
enkazdan bir ses geldiğini fark etti.
ZEMİN KATTAN ÇIKARILDI
Uzun süren çalışmalar sonucu 2 yaşındaki Mikail bebek,
depremden 43 saat sonra, Kahramanmaraş şehir merkezindeki 4 katlı binanın zemin
katından çıkarıldı.
İki gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen
bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının
ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti.
“BAZEN KELİMELER YETERSİZ KALIYOR”
GÜRAK ekibinin çalışmalarını Gürsu'daki deprem yardımlarını koordine ederken takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu haberle hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Gürsu Arama Kurtarma ekibimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel haberleri bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
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