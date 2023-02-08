Kahramanmaraş'ta Mikail bebek iki gün boyunca 'kanepeye' tutunarak hayatta kaldı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle sarsıldı... Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, kurtarılma haberleri de yürekleri ısıtıyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:11
Kahramanmaraş'ta Mikail bebek iki gün boyunca 'kanepeye' tutunarak hayatta kaldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kent merkezinde çalışma yapan Gürsu Arama Kurtarma (GÜRAK) ekibi, enkazdan bir ses geldiğini fark etti.

ZEMİN KATTAN ÇIKARILDI

Uzun süren çalışmalar sonucu 2 yaşındaki Mikail bebek, depremden 43 saat sonra, Kahramanmaraş şehir merkezindeki 4 katlı binanın zemin katından çıkarıldı.

İki gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti.

“BAZEN KELİMELER YETERSİZ KALIYOR”

GÜRAK ekibinin çalışmalarını Gürsu'daki deprem yardımlarını koordine ederken takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu haberle hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Gürsu Arama Kurtarma ekibimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel haberleri bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.


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