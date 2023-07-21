Bir yolcu Kadıköy-Beşiktaş vapurundan atladı!

Bir yolcu Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atladı. Yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:15
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Dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı.

Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. 

A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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