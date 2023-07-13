Sakarya'da kereste fabrikasında buhar kazanı patladı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:23

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:35

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün akşam saat 19.50 sıralarında Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, talaş makinesine buhar aktaran kazanda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde fabrikanın bir bölümünde yangın meydana geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının patladığı ve alevlerin yükseldiği anlar yer aldı. Patlamanın etkisi ile işçilerin bölgeden kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamanın etkisi ile alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Bölgede ilk müdahalesi yapılan işçiler hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.