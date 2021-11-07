Son dakika... Bir zam da alkole: Daha büyüğü kapıda

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2021 Pazar, 13:16
Son dakika... Bir zam da alkole: Daha büyüğü kapıda
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aybaş, birçok ürüne zam yapıldığına dair fiyat listesini paylaştı. Aybaş, ilerleyen günlerde daha büyük zamların gelebileceğine dikkat çekti.

Aybaş’ın paylaşımı şöyle:


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