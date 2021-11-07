Son dakika... Bir zam da alkole: Daha büyüğü kapıda
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Aybaş, birçok ürüne zam yapıldığına dair fiyat listesini paylaştı. Aybaş, ilerleyen günlerde daha büyük zamların gelebileceğine dikkat çekti.
Aybaş’ın paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Lütfü Türkkan hakkında flaş karar
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- Rüşvet, para kasaları, hırsızlık...
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- AKP'li belediye başkanı yurttaşı şehirden kovdu
- 70 milyar liralık yangın vurgunu
- 'Meryem Uzerli' krizine Cansu Dere de dahil oldu
- MHP'den asgari ücret açıklaması