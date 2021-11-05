Bir zamanlar FETÖ kumpaslarını bağıra bağıra savunan AKP'li Özkan anlattı

05 Kasım 2021 Cuma, 13:39

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal 42 TV’de yayınlanan "Sümen Altı" adlı programa konuk oldu.

M. Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtlayan Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu FETÖ'cü darbe girişimi 15 Temmuz üzerinden hedef aldı.

Geçmişte, FETÖ'nün Balyoz davasında, Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) adına davaya müdahil olan ve kumpasları bağıra bağıra savunan Özkan'ın, "AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği, FETÖ’cülerin ele geçiremediği bir parti olmuştur" sözleri ise dikkat çekti.

Özkan konuşmasının devamında ise FETÖ lideri Fethullah Gülen için “Hasret bitip gelseydi, Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti" ifadelerini kullandı.

Özkan’ın konuşmasının ilgili bölümleri şöyle:

“Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır demesi doğrudan başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerini cesaretlendirmiş ve gerekli tebrikleri de oradan almıştır. Kaset ile göreve gelmiş Genel Başkan, FETÖ’nün darbesinden dolayı tutuklanacak mıydı? Hayır. Siyasi uzantısı buydu. Hodri meydan diyoruz. Bakırköy Belediye Başkanının evine geldiği zaman kalkıyor bir de hiç utanmadan elde kahve ayakta terlik televizyon ekranından milletimizin şehadetini izliyor. Bir darbe gerçekleştirilmeden önce darbeciler, darbe sonrası nasıl bir siyasi yelpaze ortaya çıkaracaklar, görevi kime verecekler diye bir tablo ortaya çıkarırlar. AK Parti, zaten FETÖ’cülerin giremediği, FETÖ’cülerin ele geçiremediği bir parti olmuştur. Onun için 17/25 Aralık püskürtülmüştür. Cumhur İttifakı FETÖ’cülerin dizayn edemediği bir ittifaktır. MHP de bunlara direnmiştir. 1960’lardan beri damla damla sızarak mevzi kazanan bir terör örgütünden bahsediyoruz. ‘15 Temmuz’dan sonra KHK ile atılan FETÖ’cüleri yeniden göreve getireceğiz’ diyen CHP ‘FETÖ’cülerin bütün dönemlerdeki sızmalarını biz destekledik’ demiş olmuyor mu? CHP, bunların FETÖ’cü olduğunu bile bile ve darbeyi gerçekleştirdiklerini bile bile ‘Biz hükümet olacağız’ diyorlar. Cumhur İttifakı bir eksendir. Bir tarafta FETÖ’nün nüfuz edemediği diğer taraftan da FETÖ’nün dizayn ettiği yapı."

"HASRET BİTİP GELSEYDİ..."

“Hasret bitip gelseydi, Cumhurbaşkanımız ne yapacağını gösterecekti. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ’cülere mesafeyi her zaman koymuştur. Cumhurbaşkanımız ne dedi? ‘Ne istedin de vermedik’ dedi. Yahu bugün Türkiye’de kim olursa olsun. İster özel sektör ister STK, dernek, vakıf… ‘Ülke, gençlik ve eğitim için çalışma yapıyoruz’ derse devlet olarak biz bunlara gönül açmak zorundayız. Ne istedin de vermedik? Haa devleti istersen devleti veremeyiz. Çünkü devlet, 85 milyonun devleti. Onun bunun ele geçirdiği devlet olamaz. CHP, bugün doğrudan FETÖ’nün sufleleri ile hareket ediyor. Zaman Gazetesi’nin ve Samanyolu TV’nin kapatılmasına karşı çıkan CHP’dir.”