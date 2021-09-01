AKP'li Cahit Özkan hakkında İYİ Parti'den suç duyurusu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 12:59

Gökçeklerin kanalı Beyaz Tv’de İYİ Parti için "FETÖ'nün kurdurttuğu partidir" ifadesini kullanan AKP Meclis Grup Başkanvekili Cahit Özkan’a suç duyuruları devam ediyor.

İYİ Parti kurucusu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Av. Sevin Çağlayan, “Hem şahsımı hem de partimize gönül vermiş herkesi zan altında bıraktı ve hedef gösterdi. Onur, şeref ve saygınlığımızı rencide edebilecek şekilde hakaret etti. TCK 125, 216 ve 267 maddeleri gereği; hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından şikayetçi oldum” dedi.

HAKARET, İFTİRA, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Av. Çağlayan, verdiği dilekçede, “Şüpheli, 29.08.2021 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan ‘Akılda Kalsın’ programında yukarıda linki, aşağıda da deşifresi sunulan beyanlarında ve aynı videoyu yayınladığı sosyal medya paylaşımında; şahsım dahil tüm İYİ Parti Teşkilatlarını, parti üyelerimizi hatta oy veren seçmeleri kapsar bir biçimde alenen ve açıkça hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını kararlılıkla işlemiştir. Şüpheli şikayet konusu beyanında ve akabinde de sosyal medya paylaşımında; yıllara sair bir strateji ile devleti ele geçirmeye çalışan ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle de bunu nihayete erdirmeyi amaçlayan FETÖ ile tüm İYİ Parti teşkilatını ilişkilendirmiş, böylelikle; Genel Başkan Sn. Meral Akşener, Başkanlık Divanı, Genel İdare ve Kurucular Kurulu, Tüm Parti İl ve İlçe Başkanları, Tüm İYİ Parti üyeleri İYİ Partiye oy veren ve vermeyi düşünen tüm seçmenler olmak üzere herkesi, FETÖ Terör Örgütü üyeliği itham etmiş ve hedef olarak göstermiştir” ifadelerini kullandı.

TCK 125, 216 VE 267 MADDELERİ GEREĞİ CEZALANDIRILMALI

Özkan'ın TCK 125, 216 ve 267 maddeleri gereği cezalandırılması gerektiğinin belirtildiği dilekçenin devamında ise şunlara yer verildi:

“FETÖ ile ilgili bir isnat sıradan bir yakıştırmanın çok ötesinde TCK madde125/1 de tanımlanan, muhatabının onur, şeref ve saygınlığımı rencide edebilecek nitelikte hatta VATAN HAİNLİĞİ ile eşdeğer bir hakarettir. 216'ncı maddesine göre ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’, TCK madde 267’de tanımlanan ve ağır sonuçları olan iftira suçuna da vücut vermektedir. Buna karşın aşağıda da örneği verileceği gibi, şüphelinin temelsiz suçlamalarına muhatap olanların FETÖ ile ilişiklerinin olmadığı bağımsız Türk yargısı tarafından verilen kararlar ile ortaya konulmuştur.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan ve re’sen bulunacak sair nedenlerle; şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim.”

KUMPASLARIN SÖZCÜSÜYDÜ

"Darbeciler ve hainler tek tek tespit edilerek ihraç edildi" diyen Cahit Özkan, Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı dönemde, kanal kanal dolaşıp FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunduğu görüntüleriyle hatılanıyor. Özkan, Balyoz davasında Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) adına davaya müdahil olmuştu.

AKP'li Özkan, 2010 yılında Fenerbahçe Orduevi önünde Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatla toplanıp basın açıklaması okuyarak Balyoz davasında haklarında tutuklama kararı çıkan askerlerin ordu evinde saklandıklarını iddia etmişti. Özkan, "askerlerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından himaye edildiğini" öne sürmüştü.