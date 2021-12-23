Birçok ilde eğitime kar engeli

23 Aralık 2021 Perşembe, 08:24

Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

Kastamonu’da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.

Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde 2 gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma oluşturabileceği belirtildi.

TRABZON

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise 23 Aralık Perşembe günü sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

ARTVİN

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından 23 Aralık Perşembe günü da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.

SİNOP

Sinop'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde 23 Aralık Perşembe günü eğitim öğretime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kötü hava koşullarının devam ettiği, yapılan değerlendirmenin ardından 23 Aralık Perşembe kent merkezi ile Gerze, Erfelek, Dikmen, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.

İl genelinde kamuda çalışan engelli ve hamile işçi ve memurların da 23 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

BARTIN

Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 23 Aralık Perşembe günü da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de 23 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük'ün Yenice ve Eflani ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE

Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinden etkisini artıran kar yapışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düzce’nin Yığılca ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artırınca eğitime bir gün süre ili ara verildi. Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle verilen kar tatili 1 gün daha uzatılmış oldu. Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından duyurulan kar tatili ile ilgili olarak, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 23.12.2021 Perşembe günü YIĞILCA ilçemizde eğitime (1) bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Yığılca ilçesinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak.