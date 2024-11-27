Birçok ilde eğitime kar engeli

Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 27.11.2024 - 00:01

Etkili olan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi.

Birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.

İşte okulların tatil edildiği iller:

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri’de hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

ERZİNCAN

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı; Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BATMAN

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün için ara verildi.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2 gün eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.