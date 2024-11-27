Birçok ilde eğitime kar engeli

Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Birçok ilde eğitime kar engeli
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 00:01

Etkili olan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi.

Birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.

İşte okulların tatil edildiği iller:

ORDU

Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

KAYSERİ

Kayseri’de hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

BAYBURT

Bayburt il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

SİVAS

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

ERZİNCAN 

Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı; Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

HAKKARİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BATMAN 

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün için ara verildi.

ARTVİN 

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2 gün eğitime ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.


Etiketler: #kar yağışı #eğitim

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