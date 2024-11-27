Birçok ilde eğitime kar engeli
Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etkili olan kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi.
Birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.
İşte okulların tatil edildiği iller:
ORDU
Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
KAYSERİ
Kayseri’de hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
BAYBURT
Bayburt il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
SİVAS
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
ERZİNCAN
Erzincan'da il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
BİNGÖL
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Solhan ilçesinde taşımalı; Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.
HAKKARİ
Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
BATMAN
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
AKSARAY
Aksaray'da tipi ve buzlanma ihtimali nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün için ara verildi.
ARTVİN
Artvin'in Şavşat ilçesinde kar nedeniyle 2 gün eğitime ara verildi.
GİRESUN
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Dereli ilçesindeki belde ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
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