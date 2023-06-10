Birçok ilde görülüyor... Profesörden 'uğur böceği örümceği' açıklaması

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 10.06.2023 - 16:36

Denizli, Muğla ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen ve zehirli olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılan uğur böceği örümceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Demir, bu örümcek türünün 'eresus cinnaberinus' olarak bilindiğini kaydetti.

"ŞU AN BU TÜRLERİN SAYISI OLDUKÇA FAZLA"

Prof. Dr. Demir, bu örümcek türünün kırmızı ve siyah benekleri olmasından dolayı uğur böceği örümceği olarak adlandırıldığını kaydederek, "Genelde erkek örümceklerde bu desenler görülür. Dişilerde ise daha siyahtır. Bu örümceğin bu dönemde görülmesi ise erkeklerde çiftleşme dönemidir ve dişiler genelde sabit kalır. Bu nedenle erkek örümcekler dişileri aramaya çıkar. Erkek uğur böceği örümceğinin dişilere göre sayısı da oldukça fazladır. Erkekler dişilerini ararken birçok insanla da karşı karşıya kalabiliyor. Şu an bu türlerin sayısı oldukça fazladır. Bunu da bu örümceği avlayan avcıların sayısının düşmüş olması ve iklimin yağışlı geçmesinden kaynaklanabilir" dedi.

'ZARARLI DEĞİL, FAYDASI VAR'

Prof. Dr. Demir, uğur böceği örümceğinin zehirli olmadığını, sadece alerjisi olan kişilerde etki göstereceğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu örümcekler zehirli değildir ve öldürmez. Bu canlılar küçük böceklerle beslenirler. Sadece ağız yapıları ile yumuşak böcekleri felç duruma getirirler ve daha sonra yerler. Zehir oranı vericisi çok düşüktür. Sadece küçük çocuklarda alerjisi varsa etkisi olabilir. Zarar vermekten ziyade popülasyon için oldukça değerli bir türdür. Tarım alanına zarar veren böceklerden beslendiği için de oldukça faydası vardır."