BirGün yöneticileri için karar çıktı: 2 gazeteciye adli kontrol!

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Koç, Gültekin ve Gökdemir’in ifade işlemleri sona erdi. 3 gazeteci için savcılık kararı açıklandı.

BirGün yöneticileri için karar çıktı: 2 gazeteciye adli kontrol!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:26

BirGün'ün internet portalı birgun.net'in Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme) ile suçlanan gazeteciler ifadeye çağrılmadan evlerinden gözaltına alındılar.

Gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

Emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler.

Koç, Gültekin ve Gökdemir, ziyaretin Sabah gazetesinin haberiyle kamuoyuna duyurulduğuna dikkat çektiler.

SAVCILIK KARARI AÇIKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldılar.

Adliyedeki ifade işlemleri sona eren Koç, Gültekin ve Gökdemir hakkında savcılık kararı bekleniyordu. 3 gazeteci için savcılık kararı çıktı. Buna göre, Berkant Gültekin serbest bırakıldı. Yaşar Gökdemir ve Uğur Koç ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltılar BirGün’ün, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i makam odasında ziyaretini haberleştirmesinin ardından yaşandı. Söz konusu ziyareti Sabah gazetesi haberleştirmişti.


Etiketler: #birgün #gözaltı #ifade

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