Samsun'da hemşirenin sır ölümü: 4. kattan düştü
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaattan düşen erkek hemşire, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada gece 03.00 sıralarında , inşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Ahmet Kalyoncu (24), bulunduğu yerden aşağı düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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