Samsun'da hemşirenin sır ölümü: 4. kattan düştü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:10

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:11

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada gece 03.00 sıralarında , inşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Ahmet Kalyoncu (24), bulunduğu yerden aşağı düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.