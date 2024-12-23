Samsun’da kaybolan 2 balıkçı için ekipler harekete geçti: Arama çalışması başlatıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun’da kaybolan 2 balıkçı için ekipler harekete geçti: Arama çalışması başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:36

Costal Limanı'ndan balık avlamak için 22 Aralık akşamı saat 17.00'de çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan H.K. (45) ve M.S'nin (52) bulunması için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Balıkçıların yakınlarının da limandaki bekleyişi sürüyor.


Etiketler: #Samsun

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