Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti! Mardin'de korkunç kaza: 3 otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü

Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a (80) peş peşe 3 otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kadın kurtarılamadı.

Biri çarptı, diğerleri üzerinden geçti! Mardin'de korkunç kaza: 3 otomobilin çarptığı 80 yaşındaki kadın öldü
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:43

Feci kaza, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde Artuklu Belediyesi kavşağında meydana geldi. 

3 OTOMOBİL ÇARPTI

Diş hastanesine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, otomobil çarptı. Çağlar yola savrulurken, arkadan gelen 2 otomobil de kadına çarptı. 

HAYATINI KAYBETTİ

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar, bugün hayatını kaybetti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çağlar'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Sürücüler ifadeleri için emniyete götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Çağlar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ne defnedilecek. 


Etiketler: #mardin

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