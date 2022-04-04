Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: 'Enflasyon farkı maaş ve aylıklara yansıtılmalıdır'
Mart ayı yıllık tüketici enflasyonu, TÜİK tarafından yüzde 61,14 olarak açıklandı. Bu oran şubatta yüzde 54,44'tü. Türkiye'nin, 'enflasyonu en yüksek yedinci ülke' haline geldiğini belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, enflasyon farkının ücret, maaş ve aylıklara yansıtılması gerektiğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; mart ayı enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 5,46 arttı. Yıllık enflasyon ise, 20 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 61,14 oldu.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Türkiye'nin enflasyonu en yüksek yedinci ülke haline geldiğini belirterek, yazılı bir açıklama yaptı.
Balık, "Kamu çalışanları ve emekliler için temmuz ayını beklemeden, enflasyon farkı ücret, maaş ve aylıklara yansıtılmalıdır. Milyonlarca çalışanın aldığı asgari ücret aynı zamanda ücretler genel seviyesi için bir göstergedir. Bu nedenle aralık ayı beklenmeden yeniden belirlenmelidir" dedi.
"100 LİRAYA DOLAN GIDA SEPETİ İÇİN 218 LİRA ÖDEMEK GEREKİYOR"
Balık'ın açıklaması şöyle:
"Çalışanların, parasının büyük bölümünü ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarında TÜİK’e göre son bir yılda yüzde 70, Birleşik Kamu İş’in hesaplamalarına göre ise yüzde 118 oranında artış yaşanmıştır. En düşük memur maaşı, 6 bin lira sınırına dayanan açlık sınırını zor karşılarken, asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız, milyonlarca emeklimizin eline geçen para, açlık sırının bile oldukça altında kalmaktadır. Yıllardır artan yoksullaşma 2021 yılının son aylarından itibaren açlık tehlikesini büyütmeye başlamıştır. Sağlıklı ve dengeli beslenme halkın büyük kısmı için büyük bir hayalden ibaret kalmıştır.
AKP’nin yarattığı enflasyon, hiçbir geliri olmayan işsizler, çalışabilecek yaşta ve durumda olmayanlar, dar ve sabit gelirliler, ücretliler, çiftçiler, esnafın, sanatkârın kısaca bütün halkın üzerinden tam bir silindir gibi geçmektedir. Bütün gelirler reel olarak erimektedir. 2021 yılında 100 liraya dolan bir gıda sepeti için bugün 218 lira ödemek gerekmektedir. Ulaştırma, ev eşyası, giyim, konut, sağlık, eğitim gibi zorunlu harcamalarda yüzde 99’a kadar yükselen yıllık artışlar yaşanmaktadır."
"ENFLASYONLA MÜCADELEYE YÖNELİK İNANDIRICILIK KALMAMIŞTIR"
"Bu iktidarın enflasyonla mücadele edeceğine yönelik hiçbir inandırıcılık kalmamıştır. Yılbaşında kamu çalışanlarına yapılan yüzde 7,5 oranındaki zam daha yılın ilk ayında erimiştir. Kamu çalışanları, toplu sözleşmeye göre yılın ilk üç ayının sonunda devletten yüzde 15,3 enflasyon farkı alacaklı haline gelmiştir. Emeklilerin, daha ilk üç ayda yüzde 22,8 oranında alacağı doğmuştur. Yapılan yüzde 50 zamma rağmen asgari ücretin bu günkü alım gücü alım gücü Mart 2021’deki alım gücünün yüzde 10 altındadır.
Kamu çalışanları ve emekliler için temmuz ayını beklemeden, enflasyon farkı ücret, maaş ve aylıklara yansıtılmalıdır. Milyonlarca çalışanın aldığı asgari ücret aynı zamanda ücretler genel seviyesi için bir göstergedir. Bu nedenle aralık ayı beklenmeden yeniden belirlenmelidir."
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