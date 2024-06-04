Birleşik Metal-İş Sendikası duyurdu: HMS Makina'da grev başlıyor!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:52

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:52

Birleşik Metal-İş Sendikası, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, HMS Makine'de yarın greve çıkacaklarını duyurdu. Sendika söz konusu fabrikada 300’ü aşkın üyesinin bulunduğuna dikkat çekerek sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

HMS Makina’da 20 Kasım 2023 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığına, daha sonraki uyuşmazlık ve arabulucu sürecinde de işçilerin kabul edeceği bir düzeyde zam teklifi yapılmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu nedenden dolayı 5 Haziran’da greve çıkma kararı alındığı belirtildi.

"BU ÜCRETİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sendikanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız ağır iktisadi koşullar, yüksek oranlı enflasyon ve sürekli eriyen ücretlerimizle yaşamak mümkün değildir. İşyerindeki ücretler asgari ücret seviyesindedir. İşveren tarafından verilen ücret zammı sonrası ücretlerimiz asgari ücretin biraz üzerinde kalacaktır. Bu ücret düzeyinin kabul edilmesi mümkün değildir. İşyerinde toplusözleşme öncesi itibarıyla 4 ikramiye dâhil net ücret 17.691 TL’dir. Sendikamızın ücret zam teklifi ise 4 ikramiye dahil net 32.482 TL’dir. İşveren ise, 27.952 TL teklif etmektedir. Bugün açlık sınırı 20 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 64 bin TL’ye dayanmıştır. İşveren tarafından teklif edilen ücretle en temel ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

Bugün de işverenin talebiyle bir görüşme yapılacağına vurgu yapılan açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda yarın greve başlanacağı ifade edildi.