Yurttaşın 'özgürlük' tanımı gündem oldu: 'İşçiler grev yapabiliyor mu?'
Bir yurttaşın ‘özgürlük’ tanımı sosyal medyada gündem oldu. Yurttaş “İşçiler greve çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Ne özgürlüğünden bahsediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Sokak röportajında bir yurttaşın ‘özgürlük’ tanımı sosyal medyada gündem oldu.
Yurttaş şunları söyledi:
“Özgürlük, benim buradan şuraya gitmem değildir. Özgürlük, düşünce özgürlüğüdür. Özgürlük, işçilerin emek hakkı istemesidir, grev hakkı bir özgürlüktür. Basının serbest olması özgürlüktür. Üniversitelerin özerk olması özgürlüktür. Bunlar bir ülkede yoksa orada özgürlük de demokrasi de yoktur. Özgürlük halkın midesini düşünüp, çıkarlarını savunmasıdır. İşçiler greve çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Ne özgürlüğünden bahsediyorsunuz?”
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