Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan hayatını kaybetti

Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan, intihar girişiminin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ilgan, sendikanın genel sekreteri Erdinç Koç’u tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Birleşik Metal İş Sendikası Şube Başkanı Deniz Ilgan hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 20:46

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kumrular Caddesi’nde yer alan Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, Şube Başkanı Deniz Ilgan, sendika Genel Sekreteri Erdinç Koç’u tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Koç’un cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İntihara kalkışan ve ağır yaralanan Ilgan ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #Birleşik Metal İş #deniz ılgan #erdinç koç #intihar

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