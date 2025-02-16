Takipçileri polisi çağırdı: Genç şarkıcı canlı yayında intihara kalkıştı!
Esenyurt'ta yaşayan genç şarkıcı Pelin T. canlı yayın açıp intihara kalkıştı. Adrese giden polis ekibi Pelin T.'yi yerde yatarken buldu.
İstanbul Esenyurt'ta şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Açtığı yayında intihar etmek için hazırlık yapan genç şarkıcının takipçileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hızla adrese giden ekipler, genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.
Sabah'ın haberine göre hastaneye kaldırılan Pelin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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