Boeing'den grev sonrası ilk hamle: Üretim yeniden başladı!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:47

Boeing, 33 bin işçinin yedi hafta süren grevinin sona ermesinin ardından en çok satan uçağı 737 MAX'in üretimine yeniden başladı. Üretim, geçen hafta itibarıyla yeniden harekete geçti. Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynak, üretimin cuma günü başladığını belirtti.

BORÇ YÜKÜ VE ARTAN TALEP

737 MAX üretiminin başlaması, finansal olarak zor bir dönemden geçen Boeing için hayati önem taşıyor. Şirketin, küresel hava yolu şirketlerinden yaklaşık 4 bin 200 adetlik 737 MAX siparişi bulunuyor. Artan hava yolu talebini karşılamak isteyen şirket, bu siparişleri yetiştirebilmek için üretimi hızlandırmak zorunda.

BOEING SESSİZ KALDI

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, Boeing'in resmi bir açıklama yapmadığını ve yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti. Üretimin yeniden başladığı bilgisi, daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı.

FAA VE ÜRETİM KISITLAMALARI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Mike Whitaker, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, Boeing'in 737 MAX üretimine henüz başlamadığını ancak bu ay içinde başlamayı planladığını söylemişti. Ancak kaynaklardan alınan bilgiye göre, üretim beklenenden önce başladı.

FAA, daha önce Alaska Airlines'a ait bir 737 MAX 9 modelinde uçuş sırasında dört anahtar cıvatanın eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine Boeing'in üretimini ayda 38 uçakla sınırlandırmıştı. FAA, Boeing'in üretim kapasitesini ne zaman artırabileceğine dair bir tarih vermekten kaçındı.

GELECEK HEDEFLERİ

Boeing, üretim hattını eski seviyesine çıkarmakta zorlansa da 2025 yılı hedeflerini büyütüyor. Jefferies analistlerine göre, Boeing'in 2025 yılında aylık ortalama 29 adet 737 MAX üretmesi bekleniyor. Bu rakam, şirketin krizlerden çıkış sinyali olarak yorumlanıyor.