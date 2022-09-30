Birlikte içki içtiği arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı E.S.'yi bıçakla ağır yaralayan Osman Gucgun, tutuklandı.
Osman Gucgun, İddiaya göre arkadaşı E.S. ile evinde içki içti. Bir süre sonra ikili, bilinmeyen nedenle tartıştı. Gucgun, E.S.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladı. E.S., daha sonra evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan E.S, özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Göğsünün sağından 1, sırtının solundan 3 kez bıçaklandığı belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan E.S., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, Osman Gucgun'u yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gucgun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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