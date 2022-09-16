Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

16 Eylül 2022 Cuma, 14:38

Olay, sabah saatlerinde, birlikte yaşayan çiftin Kırıkkale merkeze bağlı Gürler Mahallesi Şehit Serhat Gençer Sokak'taki evinde meydana geldi. A.Ş. ve Çilem D., evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. A.Ş., tartışma sırasında Çilem D.'nin üzerine kızgın yağ döktü.

Evdeki sesleri duyan komşularının haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çilem D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan kadının vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.