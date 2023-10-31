Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:55

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:55

Mehmet Karlı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Mehmet Karlı hakkında çıkan haberlerin ardından Karlı'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Karlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Karlı ne iş yapıyor?

MEHMET KARLI KİMDİR?

Mehmet Karlı 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin ardından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Oxford Üniversitesi’nde yaptı. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2013-2014 yılları arası Galatasaray SK Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Mehmet Karlı, halen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

MEHMET KARLI EVLİ Mİ?

Mehmet Karlı evli ve bir çocuk sahibidir.