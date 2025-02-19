BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen neden tutuklandı?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:05

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:05

Gaziantep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düşük ücret zamlarına karşı işçiler tarafından başlatılan eylemlerin Gaziantep Valiliği tarafından yasaklanması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Türkmen, 16 Şubat tarihinde tekrar gözaltına alındı. Savcıya ifade vermeden doğrudan mahkemeye sevk edilen Türkmen, tutuklandı. Peki, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen kımdir? Mehmet Türkmen neden tutuklandı?

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanlığını yapmaktadır.

MEHMET TÜRKMEN NEDEN TUTUKLANDI MI?

Emniyet ifadesi biten Türkmen, bu sabah savcılığa sevk edildi. Ancak savcı ifadesini almadı. Türkmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Türkmen, sevk edildiği mahkeme tutuklandı.

Türkmen'in ifadesinin alınması sırasında yanına girmek isteyen Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran içeri alınmadı, Duran avukatların ifadeye alınmamasına ilişkin, "Bunun muhattapları var, bu bir talimattır, bu bir emirdir. Buradan bir tutuklama kararı çıkacak. Buradan hak ve özgürlüklere yönelik, bu ülkedeki tüm örgütlenme hakkını korumak görevimiz var. Hukuk tektir. Kanun tektir. Kanun yorumlanırken kişiye, makama göre yorumlanmaz" ifadelerini kullandı.

SENDİKA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

BİRTEK-SEN soruşturmaya dair yaptığı açıklamada destek çağrısı yaptı. Sendikanın açıklaması şöyle:

"Başlatılan bu soruşturma, doğrudan sendikalaşma hakkına dönük bir saldırıdır. İşçileri sendikalı olmaya, birlikte hareket etmeye, örgütlenmeye çağırmak anayasal bir haktır ve her sendikacının görevidir. Bu soruşturma, yalnızca Mehmet Türkmen’e değil, kuralsız ve sefalet koşullarında çalıştırılan Antep işçi sınıfının patronlara karşı hak arama mücadelesine karşı başlatılmıştır. Patronun şikayeti dahi olmadan patron adına soruşturma başlatmak, hukuku patronlar için ayaklar altına almaktır. Ekmeğini büyütmek isteyen işçilere önce Valilik yasağı koyup sonra sendikalarını hapsetmeye çalışmanın kendisi suçtur.''