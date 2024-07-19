Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:29

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:29

Taşpınar beldesinde bisikletiyle tali yoldan ana yola çıkan Zeynep Çelebi, Furkan D. idaresindeki ambulansa yandan çarpıp, altında kaldı. Çelebi sağlık görevlileri tarafından aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep Çelebi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulans şoförü Furkan D. ise gözaltına alındı.