Bitcoin'de büyük düşüş
Bitcoin sakin geçen bir hafta sonunun ardından bugün sert düştü. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün günlük yüzde 10 değer kaybı ile 45 bin doların altına indi.
ABD Doları'nın küresel olarak güçlenmeye devam etmesiyle kripto paralar haftaya düşüşle başladı. Bitcoin, bugün son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 43 bin dolar seviyelerine geriledi.
Haftasonu 47 bin dolar seviyelerinde işlem gören ve sabah saatlerinde 45 din doların altına düşen Bitcoin, an itibariyle 43 bin 500 seviyelerinde seyrederken, düşüşte Çinli emlak devi Evergrande’nin borç krizinin etkisi olduğu belirtildi.
KRİPTO PARA İLE EVERGANDE BAĞLANTISI
Yaklaşık 70 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük sabit coin olan Tether'in elinde çok sayıda Evergrande tahvili olduğu yönündeki dedikodular, emlak şirketinin piyasaya olan borçlarını ödeyemeyeceği iddialarının ardından kripto para piyasalarını sarstı. ABD dolarına endeksli olan ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen Tether, iddiaları yalanlasa da karşılık endişeleri kripto para piyasasındaki satışları durdurmaya yetmedi.
Bitcoin’le birlikte Ethereum gibi pek çok kripto para da güçlü geri çekildi. Ethereum yüzde 10 değer kaybederek 3 bin dolara geriledi. İngiltere merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’ta satış temsilcisi olan Jonas Luethy, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Bazıları ani düşüşü Çin’de halihazırda devam eden ve geleneksel pazarlarda kargaşaya neden olan Evergrande durumuna bağladı” dedi. Luethy, bazı analistlerin 41 bin dolara doğru bir geri çekiliş öngördüğünü belirtti.
EL SALVADOR'DA DİPTEN ALIM
Dünyanın kripto parayı resmi değişim aracı olarak kabul eden ilk ülkesi olan El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele de ülkenin rezervine 150 Bitcoin daha eklendiğini duyurdu. Dipten satın alma yaptıklarını belirten Bukele, El Salvador’un toplamda güncel olarak 32 milyon dolara denk gelen 700 Bitcoin’i olduğunu açıkladı.
El Salvador’un Bitcoin’e geçmesi Eylül ayı başında piyasaları hareketlendirse de bazı teknik aksaklıkların yaşanmasının ardından Bitcoin’in ve diğer kripto paraların değeri tekrar düşmüştü. Ülkede aynı zamanda Bukele’ye ve Bitcoin’in yasal para birimi olmasına karşı kitlesel protestolar da devam ediyor.
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