Bitlis balı 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü

30 Ağustos 2022 Salı, 12:18

Bitlis Arıcılar Birliği Başkanı Medeni Avcil, kentin zengin floraya sahip yaylalarında arıcılık yapan Güven Güngördü'nün ürettiği bal ile 1 Şubat-30 Mayıs tarihlerinde başvuruları kabul edilen 'Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'na katıldıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerin ardından prolin değeri yüksek Bitlis balının 'kalite' kategorisinde 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldüğünü anlatan Avcil, 24-28 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen 47. APIMONDIA Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

'3 BİN TON BAL ÜRETİLİYOR'

İlde 240 bin civarında arılı kovan ile binin üzerinde işletmenin bulunduğunu belirten Avcil, "Amatörlerin haricinde Türkiye'nin değişik illerinden gelerek burada arıcılık yapanlar var. Bunlarla birlikte her yıl 3 bin ton civarında bal üretiliyor. Bitlis, iklim, coğrafya ve flora bakımından önemli arıcılık merkezlerinden biri. Bitlis balı, her yıl uluslararası yarışmalarda ödül alıyor. Bu yıl da arıcımız Güven Güngördü'nün balı ile Londra katıldığımız Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldük'' dedi.

'EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜMÜZ'

Bugüne kadar yarışmalarda çok sayıda ödül aldıklarına dikkati çeken Güngördü ise, "En prestijli ödülümüz bu oldu. Çok mutluyuz. Başkanımız, ürünümüzü hazırlayarak Londra'ya gönderdi. Laboratuvar ortamlarından geçtikten sonra Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü. 2 aylık bir süreçti. İstanbul'daki kongrede ödülümüzü verdiler. Bu ödülü Bitlis arıcısı ve balı adına aldık'' diye konuştu.